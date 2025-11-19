أحمد موسى عن محطة الضبعة: الحلم النووي السلمي يتحقق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع محطة الضبعة النووية يأتي في إطار المشروعات العملاقة التي قامت بها روسيا، متابعا: الرئيس الروسي تحدث اليوم بتقدير كبير عن الرئيس السيسي والمتابعة الشخصية من قبل الرئيس السيسي للمشروع.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس بوتين أكد على أن الرئيس السيسي أصر بشكل واضح على تنفيذ هذا المشروع، لما له من نتائج إيجابية وملموسة على أرض الوطن.



واسترسل: مدير وكالة الطاقة الذرية وصف محطة الضبعة بأنها أكبر محطة للطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، حيث تعمل على تجهيز 4 مفاعلات نووية في وقت واحد.



وشدد على أن المشروع ضخم للغاية وله فوائد عديدة ومختلفة ستعود بالإيجاب على المواطنين، متابعا: نعيش الآن حالة من السعادة الحقيقة، فالحلم النووي السلمي يتحقق.

