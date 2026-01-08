قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

رنا عصمت

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت نادية الجندي ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس جلد سوداء.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نادية الجندى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

May be an image of leather and trousers

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالتجمع الخامس عن تفاصيل مثيرة في اتهام الفنانة التونسية فريال يوسف للفنانة نادية الجندي بالسب والقذف والتشهير  بعدما نعتتها في عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية بأنها "فنانة فاشلة" بسبب مسلسل "أسرار".

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة التونسية فريال يوسف التي توجهت رفقة محاميها المستشار شريف حافظ لتقديم كافة الأدلة على اتهامها للفنانة نادية الجندي  وأوضحت خلال التحقيقات الضرر الواقع عليها مما ذكرته النجمة نادية الجندي في حقها وما عاد عليها بالسلب مادياً ومعنوياً من ذلك.

وقالت إنه تم استضافتها في لقاء تليفزيوني عندما سألت عن الاعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسياً فأجابت بذكر اسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنهم ذكرت مسلسل أسرار ، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم أجرها ومستحقاتها المالية.

بالجلد الاسودنادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية نادية الجندى صور نادية الجندى

