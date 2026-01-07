قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

اسعار الذهب اليوم 7 يناير
اسعار الذهب اليوم 7 يناير

يتساءل المواطنون يومياً عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ويحظى سعر عيار 21 الآن باهتمام خاص لدى المواطنين؛ باعتباره الأكثر شراءً وطلباً خاصة للمقبلين على الزواج.

وما بين الصعود والهبوط، استقرت أسعار الذهب اليوم 7 يناير في عيد الميلاد المجيد، بعد موجة ارتفاع جنونية شهدها سوق الذهب خلال الأيام الماضية.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم 7 يناير2026 لكل الأعيرة خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم – الحياة إيكونوميست
اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

بيع: 6800 جنيه 

شراء: 6777 جنيها

سعر الذهب عيار 21

بيع: 5950 جنيها

شراء: 5929 جنيها
 

سعر الذهب عيار 18

بيع: 5100 جنيه 

شراء: 5082 جنيها

حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
سعر عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 14

بيع: 3966 جنيها

شراء: 3953 جنيها

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 في مصر 3402.75 جنيه للبيع، 3388.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 في مصر، سجل اليوم نحو 2552.25 جنيه للبيع، 2541.5 جنيه للشراء.

تحديث جديد في سعر الذهب الآن بمحال الصاغة - الوطن
سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 7 يناير 47600 جنيه وهو وزنه 8 جرامات وعيار 21، ويعتبر هو الأكثر إقبالاً وشراءً في سوق الذهب، لكن من يرغب في استثمار مبلغ مالي في الذهب بعد ارتفاع أسعاره. 
 

سعر الذهب عالميًا

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، وصل لـ 4447.99 دولار للبيع، 4447.62 دولار للشراء.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء:

  • أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 535.75 ريال سعودي.
  • أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 491.25 ريال سعودي.  
  • أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 469 ريالا سعوديا.
  • أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 402 ريال سعودي.
  • أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 312.50 ريال سعودي.
  • أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 268 ريالا سعوديا.
  • أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16667.50 ريال سعودي.
  • أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3751 ريالا سعوديا.
