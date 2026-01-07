عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

يتساءل المواطنون يومياً عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ويحظى سعر عيار 21 الآن باهتمام خاص لدى المواطنين؛ باعتباره الأكثر شراءً وطلباً خاصة للمقبلين على الزواج.

وما بين الصعود والهبوط، استقرت أسعار الذهب اليوم 7 يناير في عيد الميلاد المجيد، بعد موجة ارتفاع جنونية شهدها سوق الذهب خلال الأيام الماضية.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم 7 يناير2026 لكل الأعيرة خلال التعاملات المسائية.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

بيع: 6800 جنيه

شراء: 6777 جنيها

سعر الذهب عيار 21

بيع: 5950 جنيها

شراء: 5929 جنيها



سعر الذهب عيار 18

بيع: 5100 جنيه

شراء: 5082 جنيها

سعر عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 14

بيع: 3966 جنيها

شراء: 3953 جنيها

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 في مصر 3402.75 جنيه للبيع، 3388.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 في مصر، سجل اليوم نحو 2552.25 جنيه للبيع، 2541.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 7 يناير 47600 جنيه وهو وزنه 8 جرامات وعيار 21، ويعتبر هو الأكثر إقبالاً وشراءً في سوق الذهب، لكن من يرغب في استثمار مبلغ مالي في الذهب بعد ارتفاع أسعاره.



سعر الذهب عالميًا

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، وصل لـ 4447.99 دولار للبيع، 4447.62 دولار للشراء.

