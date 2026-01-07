قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026

الجنية الذهب
الجنية الذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 7 يناير 2026، ارتفاعًا مدعومة بصعود سعر الأونصة العالمية نحو مستويات 4460 دولاراً، في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية مستمرة، خاصة في فنزويلا، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6830 جنيهًا


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5980  جنيه


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5125 جنيه


سجل سعر الجنيه الذهب 47840 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية الذهب نحو     4474 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

