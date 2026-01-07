سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 7 يناير 2026، ارتفاعًا مدعومة بصعود سعر الأونصة العالمية نحو مستويات 4460 دولاراً، في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية مستمرة، خاصة في فنزويلا، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6830 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5980 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5125 جنيه

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء



سجل سعر الجنيه الذهب 47840 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4474 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.