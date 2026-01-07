مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاربعاء 7 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5117 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5970 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6822 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47760 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 7 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم





الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.20 جنيه

سعر البيع: 47.33 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.26 جنيه

سعر البيع: 55.42 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 63.82 جنيه

سعر البيع: 64.02 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.58 جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.85 جنيه

سعر البيع: 12.89 جنيه

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالأيام الماضية.

أجواء شتوية قاسية ليلًا



وأوضحت غانم خلال مداخلة مع برنامج صباح الخير يا مصر، أن هذا الارتفاع لا يؤثر على الأجواء الليلية، حيث يظل الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، خاصة في المناطق المفتوحة وشمال الصعيد.



الشبورة المائية الظاهرة المؤثرة صباحًا



وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية المؤثرة صباح اليوم، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

23 درجة العظمى على القاهرة الكبرى

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية، مؤكدة ضرورة عدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهارًا، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل.