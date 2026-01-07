قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

البهى عمرو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاربعاء 7 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  5117 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5970 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6822 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47760 جنيها.

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

