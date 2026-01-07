تجاوز الـ 6000 جنيه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا قوية خلال الأيام القليلة الماضية، في أول أيام العام الجديد، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية.

عزز ذلك الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التحرك في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في فنزويلا، إلى جانب الضبابية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين إلى التحوط عبر الذهب خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 7 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4494 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5147 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6005 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6863 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.040 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.