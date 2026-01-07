قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى
غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها
مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو
إبراهيم فايق يوجّه رسالة لـ منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة الفراعنة
4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 7-1-2026، في مصر 48 ألف جنيه بدون مصنعية، ويضاف مصنعية بنحو 400 إلى 500 جنيه.

 أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التحرك في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأوضاع في فنزويلا، إلى جانب الضبابية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين إلى التحوط عبر الذهب خلال هذه الفترة.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 7 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4491 دولارًا.


سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5143 جنيهًا للشراء.


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6000 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6857 جنيهًا.


سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
المشي للخلف 15 دقيقة قد يُخفف آلام خشونة الركبة.. اعملها 3 لـ 4 مرات أسبوعيًا

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
