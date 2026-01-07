قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد صعود عيار 21.. أسعار الذهب اليوم للمقبلين على الزواج

أسعار الذهب
أسعار الذهب
إسراء عبدالمطلب

يحظى الذهب باهتمام واسع في السوق المصرية باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتأتي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي في مقدمة اهتمامات المواطنين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الإقبال على الشراء في المناسبات المختلفة، ما يجعل أي تحرك في الأسعار محل ترقب واسع داخل السوق.

في هذا السياق، شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات الأربعاء 7 يناير 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بقيمة 15 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب.

استقرار ملحوظ في الأسعار المحلية

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأقل تداولًا بين المستهلكين، استقرارًا خلال تعاملات الأربعاء 7 يناير 2026، ليصل إلى نحو 6828 جنيهًا للجرام، محافظًا على مستوياته المرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، فقد سجل اليوم قيمة 5975 جنيهًا، وذلك بعد الزيادة التي شهدها خلال تعاملات أمس، والتي بلغت 15 جنيهًا، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق.

تحركات عيار 18 والجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 نحو 5121 جنيهًا للجرام، وهو العيار الذي يحظى بإقبال متزايد في بعض المحافظات، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعياري 21 و24.

في الوقت ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 نحو 47800 جنيه، ويُعد الجنيه الذهب من الأدوات المفضلة لدى شريحة من المستثمرين، كونه يعكس تحركات سعر الذهب بشكل مباشر دون احتساب المصنعية.

السعر العالمي وتأثيره على السوق

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 نحو 4465.50 دولارًا للعقود الفورية، وسط متابعة دقيقة من الأسواق العالمية لتحركات الدولار الأمريكي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

ويؤثر السعر العالمي للذهب بشكل مباشر على حركة الأسعار في السوق المصرية، إلى جانب عوامل أخرى، من بينها سعر صرف الجنيه، ومستويات الطلب المحلي، وحجم المعروض، ما يجعل استقرار الأسعار الحالية نتاجًا لتوازن مجموعة من العوامل المحلية والعالمية في آن واحد.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

ريال مدريد

مواجهات سهله لريال مدريد وبرشلونة في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

منتخب مصر

ثلاثة لاعبين مصريين ضمن تشكيل الأفضل في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

صلاح - مروان عطية - ياسر إبراهيم

ثلاثي منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد