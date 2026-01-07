بعد صعود عيار 21.. أسعار الذهب اليوم للمقبلين على الزواج

يحظى الذهب باهتمام واسع في السوق المصرية باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتأتي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي في مقدمة اهتمامات المواطنين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الإقبال على الشراء في المناسبات المختلفة، ما يجعل أي تحرك في الأسعار محل ترقب واسع داخل السوق.

في هذا السياق، شهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات الأربعاء 7 يناير 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بقيمة 15 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب.

استقرار ملحوظ في الأسعار المحلية

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأقل تداولًا بين المستهلكين، استقرارًا خلال تعاملات الأربعاء 7 يناير 2026، ليصل إلى نحو 6828 جنيهًا للجرام، محافظًا على مستوياته المرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، فقد سجل اليوم قيمة 5975 جنيهًا، وذلك بعد الزيادة التي شهدها خلال تعاملات أمس، والتي بلغت 15 جنيهًا، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق.

تحركات عيار 18 والجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 نحو 5121 جنيهًا للجرام، وهو العيار الذي يحظى بإقبال متزايد في بعض المحافظات، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعياري 21 و24.

في الوقت ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 نحو 47800 جنيه، ويُعد الجنيه الذهب من الأدوات المفضلة لدى شريحة من المستثمرين، كونه يعكس تحركات سعر الذهب بشكل مباشر دون احتساب المصنعية.

السعر العالمي وتأثيره على السوق

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 نحو 4465.50 دولارًا للعقود الفورية، وسط متابعة دقيقة من الأسواق العالمية لتحركات الدولار الأمريكي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

ويؤثر السعر العالمي للذهب بشكل مباشر على حركة الأسعار في السوق المصرية، إلى جانب عوامل أخرى، من بينها سعر صرف الجنيه، ومستويات الطلب المحلي، وحجم المعروض، ما يجعل استقرار الأسعار الحالية نتاجًا لتوازن مجموعة من العوامل المحلية والعالمية في آن واحد.