حارس النصر: عندما يسمع كريستيانو الأذان يطلب من المدرب أن يوقف التمرين وصام فى رمضان

كشف الناقد الرياضي عمر الدردير تصريحات وليد عبدالله حارس النصر السعودي بشأن اللاعب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي.

وقال وليد عبدالله حارس النصر :عندما يسمع كريستيانو رونالدو الأذان يطلب من المدرب أن يوقف التمرين لكي يصلي اللاعبون"

واضاف :"رونالدو إذا رأى لاعب لا يصلي يقول له لماذا لا تصلي ؟اذهب صلّ معهم

- كريستيانو يستمتع عندما أتكلم معه عن الإسلام وكان يستفسر عن الصلاة وسبق وأن سجد مرة قلنا الله أكبر".

وختم :"رونالدو صام فى رمضان لكى يجرب شعور اللاعبين المسلمين".



لم يعد ما يفعله كريستيانو رونالدو مجرد تألق موسمي أو صراع على لقب هداف بل تحول إلى مطاردة رقم أسطوري لم يسبق أن تحقق في تاريخ كرة القدم الحديثة وهو 1000 هدف رسمي في المباريات التنافسية.

رقم يبدو أقرب إلى الخيال لكنه بالنسبة للنجم البرتغالي مشروع واقعي يسير بخطى ثابتة نحو التحقيق.

في الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين أعاد رونالدو التذكير بأن الزمن لم ينتصر عليه بعد بعدما قاد النصر لفوز عريض على الحزم برباعية نظيفة سجل منها ثنائية رفعت رصيده الإجمالي إلى 964 هدفا رسميا ليبقى على بعد 36 هدفًا فقط من الرقم التاريخي.