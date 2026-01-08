سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ‏ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏.

وتتمتع جيلي إمجراند EC7 موديل 2014 بمحرك رباعي الأسطوانات، يتوفر بنسختين، الأولى سعة 1.5 لتر يولد قوة 107 حصان مع ناقل حركة يدوي، والثانية سعة 1.8 لتر يولد 133 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي (CVT)، وتتميز السيارة بأبعاد تجعلها عملية للاستخدام العائلي، حيث يبلغ طولها 4.63 متر وعرضها 1.78 متر، مع حقيبة خلفية واسعة بسعة تصل إلى 680 لتر.



على مستوى التجهيزات والراحة، تضم السيارة جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014، ميزات متطورة بالنسبة لفئتها السعرية، تشمل مقاعد جلدية، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وشاشة لمس تدعم الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية في الفئات الأعلى، كما تشتمل على نظام تعليق يوفر ثبات مقبول على الطرق السريعة ومستوى جيد من العزل الصوتي داخل المقصورة.

في جانب الأمان والوقود، تعد السيارة اقتصادية في استهلاك البنزين بمعدل تقريبي 6.5 لتر لكل 100 كم، وتوفر أنظمة سلامة أساسية مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا (EBD)، ووسائد هوائية أمامية، كما حصل هذا الموديل على تقييم 4 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية (Euro NCAP)، مما عزز من شعبيتها كسيارة امنة واقتصادية.

أما عن سعر السيارة جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014‏‏، فيتراوح ما بين 230 ألف جنيه ‏إلى 280 ألف جنيه في سوق المستعمل، على حسب الحالة الفنية للسيارة‎ .‎