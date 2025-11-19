رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: محطة الضبعة بها أعلى معايير الأمان عالميا

علق علي عبد النبي رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، على تدشين مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس السيسي ونظيره الروسي.



وقال علي عبد النبي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" محطة الضبعة النووية بها 4 وحدات وتم البدء في الإنشاءات المدنية الممثلة في الخرسانات المسلحة ".

وتابع علي عبد النبي:" محطة الضبعة النووية بها اعلى معايير الأمان على مستوى العالم ويتم إنشاء مصيدة قلب مفاعل في محطة الضبعة لمنع أي تسريب إشعاعي ".

وأكمل علي عبد النبي: "كل مكون نووي في محطة الضبعة النووية تم إنشاء غرفة مخصصة له".

ولفت علي عبد النبي إلى أن وعاء الضغط في محطة الضبعة النووية يتم وضع الوقود النووي فيها، مضيفا أن مشروع الضبعة النووي يسير وفقا للجداول المحددة للإنشاء.