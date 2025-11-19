يوم تاريخي للبرنامج النووي المصري.. والأدهم يكشف عن تركيب أكبر مكون بمحطة الضبعة

أكد الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، أن اليوم يُعد يومًا تاريخيًا في مسار البرنامج النووي المصري لتوليد الطاقة، موضحًا أن ما جرى يمثل خطوة شديدة الأهمية ضمن مراحل إنشاء محطة الضبعة.

وأوضح الأدهم خلال مداخلةعبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحدث يكتسب أهميته من كونه يشهد وضع أكبر مكوّن في المحطة، وهو الوعاء الذي يُعد الجزء الأساسي داخل المنشأة النووية، والذي يقوم عليه تركيب قلب المفاعل ثم المفاعل النووي نفسه، إضافة إلى الوقود النووي وأنظمة القياس والتحكم وغيرها من التجهيزات الحيوية.

وأشار إلى أن استكمال هذه المرحلة يعني أن جميع التجهيزات الضخمة المرتبطة بها قد تم الانتهاء منها بالفعل، لافتًا إلى أن البرنامج النووي المصري يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة دون تأخير، في خطوة تعزّز قدرة مصر على دخول عصر جديد من الطاقة الآمنة والمستدامة.

