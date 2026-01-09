قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكويت تحذر رعاياها في إيران: تجنبوا التواجد قرب أماكن التجمعات أو التظاهرات
بـ 75 جنيه .. شعبة الدواجن توضح السبب في ارتفاع الأسعار
السنغال تجتاز مالي وتنتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار
نستعد بدنيًا.. تصريحات مدرب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
أستون فيلا وتوتنهام يتنافسان على ضم عمر مرموش
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بـ 75 جنيه .. شعبة الدواجن توضح السبب في ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الجميع يتحدث طوال الوقت عن ارتفاع أسعار الدواجن، لكن لا نجد من يتحدث عن انخفاض أسعار الدواجن، على الرغم من أن ضبط الأسعار يضمن استمرار الانتاج، ففي حالة خفض الأسعار يتحمل المنتج فارق التكلفة، إذا كانت الدواجن تباع بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الدواجن ظلت لمدة 4 أشهر منخفضة، وأسعارها كانت في المزرعة تتراوح بين 53 جنيه، و55 جنيه، ووصلت إلى 57 جنيه، وأن هذه الأسعار كانت غير عادلة للمنتج.

أسعار الدواجن اليوم

 

ولفت إلى أن المنتج خلال الأربع أشهر الماضية كان يتحمل خسائر فادحة، ولكن بعد أن تحرك الأسعار بسبب المواسم، أصبح الجميع يشتكي من الارتفاعات في الأسعار، موضحًا أن أسعار الدواجن اليوم تسجل في المزرعة 75 و76 جنيه.

وأشار إلى أن فصل الشتاء تكون تكلفة إنتاج الدواجن أعلى بسبب تقديم التحصينات، خوفا من انتشار الأمراض، وأن أصحاب المزارع يتحملون تكلفة تشغيل الدفايات حتى لا يحدث نفوق بين الدواجن.

