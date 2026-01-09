بـ 75 جنيه .. شعبة الدواجن توضح السبب في ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الجميع يتحدث طوال الوقت عن ارتفاع أسعار الدواجن، لكن لا نجد من يتحدث عن انخفاض أسعار الدواجن، على الرغم من أن ضبط الأسعار يضمن استمرار الانتاج، ففي حالة خفض الأسعار يتحمل المنتج فارق التكلفة، إذا كانت الدواجن تباع بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الدواجن ظلت لمدة 4 أشهر منخفضة، وأسعارها كانت في المزرعة تتراوح بين 53 جنيه، و55 جنيه، ووصلت إلى 57 جنيه، وأن هذه الأسعار كانت غير عادلة للمنتج.

أسعار الدواجن اليوم

ولفت إلى أن المنتج خلال الأربع أشهر الماضية كان يتحمل خسائر فادحة، ولكن بعد أن تحرك الأسعار بسبب المواسم، أصبح الجميع يشتكي من الارتفاعات في الأسعار، موضحًا أن أسعار الدواجن اليوم تسجل في المزرعة 75 و76 جنيه.

وأشار إلى أن فصل الشتاء تكون تكلفة إنتاج الدواجن أعلى بسبب تقديم التحصينات، خوفا من انتشار الأمراض، وأن أصحاب المزارع يتحملون تكلفة تشغيل الدفايات حتى لا يحدث نفوق بين الدواجن.