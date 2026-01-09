رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا

أشاد الفنان الكبير رشوان توفيق بالنجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها واحدة من أكثر الفنانات تميزًا وموهبة في جيلها، واصفًا إياها بـ ابنته على المستويين الإنساني والفني، لما يجمعهما من علاقة طويلة منذ بداياتها الأولى.

وقال رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية من البداية، تقديم الدكتورة أميرة مجدي على قناة الشمس، إن ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة فريدة من نوعها، مضيفًا: ياسمين رائعة ومتميزة، وبنتي وموهبة من أروع ما يمكن.

واستشهد بمقولة قديمة كانت تُقال للفنان محمد عبد الوهاب عند التعرض للانتقادات: حُط الكلام والجرائد تحت رجلك تعلى، في إشارة إلى أن النجاح الحقيقي لا يتأثر بالهجوم أو النقد.

وأكد رشوان توفيق أن ياسمين عبد العزيز مثال للالتزام والتهذيب داخل الوسط الفني، موضحًا: ياسمين مهذبة، ومشوفتش يوم قالت لفظ خارج، ومش فاهم ليه بينتقدوها.

وأضاف أنه لم يرَ منها أي تصرف مسيء طوال سنوات معرفته بها، سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

نجاح ياسمين عبد العزيز

وتحدث الفنان القدير عن النجاح الكبير الذي حققه آخر أعمالها الدرامية، مشيرًا إلى أن عرض المسلسل على جميع القنوات يُعد دليلًا واضحًا على تميّز العمل ونجاحه جماهيريًا، قائلًا: كون إن كل القنوات أخدت المسلسل، ده دليل إن العمل كان متميز والنجمة كانت رائعة.

واختتم رشوان توفيق حديثه بالتأكيد على أن علاقته بياسمين عبد العزيز تعود إلى طفولتها، حيث شاركته العمل وهي في سن 13 عامًا، واصفًا إياها بأنها لا تزال حتى اليوم «مهذبة، جميلة، وصاحبة موهبة حقيقية.

