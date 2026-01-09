نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

خطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار خلال حضورها العرض الأول لفيلم الأطفال الكرتوني «بطل الدلافين»، الذي أُقيم في دبي وسط استقبال جماهيري حافل وحضور لافت لوسائل الإعلام.

وتشارك نانسي عجرم في الفيلم بصوتها من خلال أغنيتين هما «أنا صورة ليك» و*«مع أصحابنا»*، حيث تضيف بصمتها الغنائية المميزة إلى أحداث الفيلم الموجّه للأطفال والعائلة.

وشهد العرض حضور فريق عمل الأغنيتين، ومن بينهم الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، والمخرج الموسيقي محمد خالد، إلى جانب المنتج الفني روني متري، في أجواء احتفالية مميزة.

وتم إضاءة برج خليفة ترويجًا لأغاني فيلم «بطل الدلافين»، ما أضفى طابعًا خاصًا على الحدث وتفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد العرض الخاص التقاط عدد كبير من الصور التي وثّقت لحظات حضور نانسي عجرم وفريق العمل، وسط أجواء من البهجة والاحتفاء بالفيلم وأغانيه.

فيلم بطل الدلافين

يُذكر أن فيلم «بطل الدلافين» هو فيلم كرتون أجنبي مدبلج ومترجم، يشارك في بطولته صوتيًا الفنان بيومي فؤاد والطفل يوسف صلاح، ويُعد من أبرز أفلام الأطفال المطروحة مؤخرًا، لما يحمله من رسالة إنسانية ومغامرات مشوّقة تناسب جميع أفراد العائلة.