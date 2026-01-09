كارول سماحة تعزي فيروز : كأنّ القدر عم يختبر قوّة قلبِك مرة جديدة

نعت الفنانة كارول سماحة نجل السيدة فيروز بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وكتبت كارول سماحة : 6 شهور بس، وخسارة فوق خسارة، قلبي معِك يا ست فيروز، أمّ الوجع والصبر بعد زياد، اليوم هلي وكأنّه القدر عم يختبر قوّة قلبِك مرة جديدة.

وكان توفي النجل الأصغر لـ فيروز، والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وخيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الإبن الثاني والأصغر للفنانة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس، بعد خمسة أشهر من وفاة ابنها الأول الفنان زياد الرحباني، لتتراكم الأحزان حول جارة القمر فيروز.

وجاءت وفاة ابن فيروز -هلي الرحباني- بعد معاناة طويلة مع فكان من ذوي الهمم ويعاني من إعاقات ذهنية ولكن فيروز كرّست له اهتمامًا خاصًا لتعطي له رعاية يحتاجها.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة الابن الأصغر للفنانة الكبيرة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس 8 يناير، ولم تكشف تفاصيل الوفاة.

ولم تكشف وسائل الإعلام، عن تفاصيل وفاة ابن الفنانة فيروز، أو موعد الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن.