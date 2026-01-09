بعد رحيل زياد.. وفاة هلي الرحباني تُعيد الأحزان إلى قلب فيروز

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه للمرة الثانية خلال عام واحد يفجع الموت الفنانة اللبنانية فيروز، مشيرًا إلى وفاة زياد الرحباني، نجلها الأكبر قبل عدة أشهر، وموت هلي الرحباني، نجل فيروز الأصغر، يوم أمس.

وتابع سنجاب، خلال رسالة له على الهواء ، في برنامج "صباح جديد"، مع الإعلاميتين شروق وجدي وشيرين غسان، أنه في الوقت الحالي توجد عدة استعدادات لإقامة مراسم الدفن يوم السبت المقبل، بمنطقة بكفيه، التي شهدت قبل عدة أشهر جنازة زياد الرحباني، الابن الأول للفنانة فيروز.

وأشار إلى أن هذا الخبر أثار اهتمام الشارع اللبناني، لا سيما الصحافة اللبنانية التي تترقب مشاركة الفنانة فيروز في مراسم الجنازة غدًا بمنطقة بكفيه، كما حدث في جنازة زياد الرحباني.

ولفت إلى أن الصحف اللبنانية عنونت رحيل هلي الرحباني بـ«وجع جديد في قلب فيروز»، إضافة إلى انتشار صورة تجمع فيروز برفقة نجلها المتوفى، تحت عنوان «الملاك الصامت صعد إلى السماء»، مؤكدًا على أن هلي، كان يعاني من ظروف صحية خاصة مر بها خلال حياته.