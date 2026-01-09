قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا.. هجمات روسية بمنطقة لفيف وانفجارات وحرائق في كييف
التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين مخالفة للاشتراطات
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
رياضة

آخر تطورات إصابة تريزيجية وموقفه من المشاركة أمام كوت ديفوار

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة محمود تريزيجيه في المشاركة في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" تريزيجيه لديه إصرار على التواجد في قائمة منتخب مصر رغم الإصابة، وبالتالي على الأقل سيتواجد على دكة البدلاء''.


بدأ محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأول تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة بنين الماضية في أمم أفريقيا.

كان الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أن الأشعة أثبتت إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجار تجهيزه للحاق بمباراة كوت ديفوار.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن تريزيجيه خضع إلي فحص طبي خلال الساعات الماضية للوقوف علي مدي إصابته.

وأضاف: حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني اطمأن علي حالة تريزيجيه الصحية بعد دخوله في مرحلة التدريبات التأهيلية.

ولفت إلي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني استقر علي وضع تريزيجيه علي الدكة في مباراة كوت ديفوار يوم السبت المقبل في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

شوبير تريزيجية منتخب مصر امم أفريقيا

