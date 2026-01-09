آخر تطورات إصابة تريزيجية وموقفه من المشاركة أمام كوت ديفوار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة محمود تريزيجيه في المشاركة في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" تريزيجيه لديه إصرار على التواجد في قائمة منتخب مصر رغم الإصابة، وبالتالي على الأقل سيتواجد على دكة البدلاء''.



بدأ محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأول تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة بنين الماضية في أمم أفريقيا.

كان الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أن الأشعة أثبتت إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجار تجهيزه للحاق بمباراة كوت ديفوار.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن تريزيجيه خضع إلي فحص طبي خلال الساعات الماضية للوقوف علي مدي إصابته.

وأضاف: حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني اطمأن علي حالة تريزيجيه الصحية بعد دخوله في مرحلة التدريبات التأهيلية.

ولفت إلي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني استقر علي وضع تريزيجيه علي الدكة في مباراة كوت ديفوار يوم السبت المقبل في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.