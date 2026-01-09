وفقا لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة

تعتبر العملة السعودية من أكثر العملات العربية طلبا في مصر، نظرا لمواسم العمرة وموسم الحج، وخلال السطور التالية نرصد أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 9 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك الحكومية والقطاع الخاص.

أسعار الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

سعر الشراء: 12.60جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات نحو:

سعر الشراء: 12.59جنيه

سعر البيع: 12.61 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي نحو:

سعر الشراء: 12.59جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

سعر الشراء: 12.57جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو:

سعر الشراء: 12.57جنيه

سعر البيع: 12.61 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو:

سعر الشراء: 12.56جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو:

سعر الشراء: 12.55جنيه

سعر البيع: 12.63 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو:

سعر الشراء: 12.55جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو:

سعر الشراء: 12.55جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي نحو:

سعر الشراء: 12.54جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو:

سعر الشراء: 12.52جنيه

سعر البيع: 12.61 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني نحو:

سعر الشراء: 12.51جنيه

سعر البيع: 12.63 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

سعر الشراء: 12.49جنيه

سعر البيع: 12.60 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك العربي الإفريقي نحو:

سعر الشراء: 12.47جنيه

سعر البيع: 12.64 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو:

سعر الشراء: 12.46جنيه

سعر البيع: 12.69 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية نحو:

سعر الشراء: 12.40جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري نحو:

سعر الشراء: 12.28جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك العقاري المصري العربي نحو:

سعر الشراء: 12.27جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو:

سعر الشراء: 12.18جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك المركزي الجمعة

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.24 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة

12.60 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم

12.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم

12.56 جنيه للبيع.