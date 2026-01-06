قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-1-2026 استقرارًا نسبيًا داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث تباينت أسعار الشراء والبيع بفروق محدودة من بنك لآخر، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 12.663 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 12.698 جنيه، في حين اقتربت الأسعار في باقي البنوك من هذا المستوى مع اختلافات طفيفة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الشراء 12.640 جنيه، وسعر البيع 12.666 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 12.609 جنيه، وسعر البيع 12.674 جنيه.

وسجل QNB الأهلي سعر شراء عند 12.605 جنيه، وسعر بيع 12.633 جنيه، كما بلغ سعر الشراء في المصرف العربي الدولي 12.602 جنيه، وسعر البيع 12.631 جنيه، وهي نفس المستويات تقريبًا المسجلة في بنك HSBC.

الريال السعودي

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الريال السعودي 12.600 جنيه، وسعر بيع 12.637 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في ميد بنك 12.591 جنيه، وسعر البيع 12.686 جنيه.

وسجل البنك الأهلي الكويتي – بيريوس سعر شراء 12.590 جنيه، وسعر بيع 12.619 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية 12.585 جنيه، وسعر البيع 12.625 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الشراء 12.582 جنيه، وسعر البيع 12.631 جنيه، بينما سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء موحدًا عند 12.567 جنيه، وسعر بيع 12.639 جنيه.

وسجل بنك قناة السويس سعر شراء 12.560 جنيه، وسعر بيع 12.645 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك البركة 12.535 جنيه، وسعر البيع 12.625 جنيه.

وفي كريدي أجريكول سجل سعر الشراء 12.530 جنيه، وسعر البيع 12.620 جنيه، بينما سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر شراء 12.517 جنيه، وسعر بيع 12.643 جنيه.

وسجل البنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء 12.460 جنيه، وسعر بيع 12.690 جنيه، في حين سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر شراء عند 12.273 جنيه، وسعر بيع 12.625 جنيه.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 1 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد