أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-1-2026

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-1-2026 استقرارًا نسبيًا داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث تباينت أسعار الشراء والبيع بفروق محدودة من بنك لآخر، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 12.663 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 12.698 جنيه، في حين اقتربت الأسعار في باقي البنوك من هذا المستوى مع اختلافات طفيفة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الشراء 12.640 جنيه، وسعر البيع 12.666 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 12.609 جنيه، وسعر البيع 12.674 جنيه.

وسجل QNB الأهلي سعر شراء عند 12.605 جنيه، وسعر بيع 12.633 جنيه، كما بلغ سعر الشراء في المصرف العربي الدولي 12.602 جنيه، وسعر البيع 12.631 جنيه، وهي نفس المستويات تقريبًا المسجلة في بنك HSBC.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الريال السعودي 12.600 جنيه، وسعر بيع 12.637 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في ميد بنك 12.591 جنيه، وسعر البيع 12.686 جنيه.

وسجل البنك الأهلي الكويتي – بيريوس سعر شراء 12.590 جنيه، وسعر بيع 12.619 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية 12.585 جنيه، وسعر البيع 12.625 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الشراء 12.582 جنيه، وسعر البيع 12.631 جنيه، بينما سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء موحدًا عند 12.567 جنيه، وسعر بيع 12.639 جنيه.

وسجل بنك قناة السويس سعر شراء 12.560 جنيه، وسعر بيع 12.645 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك البركة 12.535 جنيه، وسعر البيع 12.625 جنيه.

وفي كريدي أجريكول سجل سعر الشراء 12.530 جنيه، وسعر البيع 12.620 جنيه، بينما سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر شراء 12.517 جنيه، وسعر بيع 12.643 جنيه.

وسجل البنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء 12.460 جنيه، وسعر بيع 12.690 جنيه، في حين سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر شراء عند 12.273 جنيه، وسعر بيع 12.625 جنيه.