قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي
قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا
المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 يناير 2026 في البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-1-2026 مستويات متقاربة داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفق آخر البيانات المعلنة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 12.691 جنيه للشراء، و12.718 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 12.681 جنيه للشراء، و12.708 جنيه للبيع

بنك HSBC: 12.680 جنيه للشراء، و12.710 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 12.676 جنيه للشراء، و12.703 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 12.674 جنيه للشراء، و12.710 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.663 جنيه للشراء، و12.698 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

البنك التجاري الدولي CIB: 12.659 جنيه للشراء، و12.708 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 12.654 جنيه للشراء، و12.695 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 12.640 جنيه للشراء، و12.666 جنيه للبيع

بنك مصر: 12.636 جنيه للشراء، و12.708 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 12.636 جنيه للشراء، و12.709 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 12.629 جنيه للشراء، و12.713 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 12.609 جنيه للشراء، و12.674 جنيه للبيع

بنك البركة: 12.607 جنيه للشراء، و12.700 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 12.600 جنيه للشراء، و12.690 جنيه للبيع

ميد بنك: 12.591 جنيه للشراء، و12.686 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 12.590 جنيه للشراء، و12.715 جنيه للبيع

البنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 12.460 جنيه للشراء، و12.690 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 12.351 جنيه للشراء، و12.703 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 12.691 جنيه للشراء و12.718 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

وفي المصرف العربي الدولي وبنك HSBC والبنك التجاري الدولي، تراوح سعر الريال بين 12.659 و12.681 جنيه للشراء، مقابل 12.708 و12.710 جنيه للبيع.

وسجل الريال في بنوك QNB الأهلي والبنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي مستويات شراء بين 12.663 و12.676 جنيه، مقابل أسعار بيع تراوحت بين 12.698 و12.710 جنيه.

وبلغ سعر الريال في بنك مصر والبنك الأهلي المصري ما يقرب من 12.636 جنيه للشراء، مقابل نحو 12.708 و12.709 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل الريال 12.629 جنيه للشراء و12.713 جنيه للبيع، بينما تراوح في بنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي بين 12.640 و12.654 جنيه للشراء.

وسجل الريال أدنى مستويات الشراء في البنك العقاري المصري العربي عند 12.351 جنيه، مقابل 12.703 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.460 جنيه للشراء و12.690 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي في البنوك البنك العقاري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

رونالدو

قصر بمواصفات الأساطير.. رونالدو يخطط لحياة ما بعد الملاعب| ايه الحكاية

ميسي

أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

كأس أمم أفريقيا

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

المزيد