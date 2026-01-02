قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الجمعة 2-1-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المحلية اليوم الجمعة، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 12.611 جنيه و12.704 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 12.711 جنيه و12.737 جنيه.

QNB الأهلي: شراء 12.704 | بيع 12.732

المصرف العربي الدولي: شراء 12.702 | بيع 12.729

البنك المركزي المصري

شراء 12.691 | بيع 12.728

HSBC

شراء 12.690 | بيع 12.720

بنك الإسكندرية: شراء 12.683 | بيع 12.724

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.682 | بيع 12.711

CIB – البنك التجاري الدولي

شراء 12.672 | بيع 12.722

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء 12.663 | بيع 12.698

بنك مصر

شراء 12.660 | بيع 12.732

البنك الأهلي المصري

شراء 12.660 | بيع 12.732

بنك قناة السويس

شراء 12.654 | بيع 12.739

البنك المصري الخليجي

شراء 12.640 | بيع 12.666

بنك البركة: شراء 12.627 | بيع 12.719

كريدي أجريكول

شراء 12.620 | بيع 12.720

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.611 | بيع 12.737

أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك على النحو التالي:

بنك QNB الأهلي عند 12.704 للشراء و12.732 للبيع، والمصرف العربي الدولي عند 12.702 للشراء و12.729 للبيع، والبنك المركزي المصري عند 12.691 للشراء و12.728 للبيع.

كما سجل بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر 12.660 جنيه للشراء مقابل 12.732 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال في بنك الكويت الوطني NBK إلى 12.611 جنيه للشراء و12.737 جنيه للبيع.

