السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن السفير السعودي لدى اليمن، قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن.



ونقلت رويترز، أيضًا عن السفير أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي منع طائرة الوفد السعودي المتجه إلى عدن في أول يناير.



ولفت إلى أن استغلال القضية الجنوبية والمزايدة عليها أفقدها المكاسب التي تحققت، وأن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية دون التزام سياسي.



وأشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل المسؤولية عن تنفيذه أجندات أضرت بمصالح اليمن.



