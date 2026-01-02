فيلم المجهولة لـ هيفاء المنصور ينطلق في صالات السينما السعودية

انطلق رسميًا في صالات السينما بالمملكة العربية السعودية عرض فيلم «المجهولة» للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، وذلك بعد مشاركته اللافتة في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث حظي بإشادة نقدية بفضل طرحه الإنساني العميق وأسلوبه الدرامي.



يروي الفيلم قصة “نوال”، شابة مطلّقة في التاسعة والعشرين من عمرها تعود إلى مسقط رأسها على أمل بدء حياة جديدة. وبحكم شغفها ببرامج الجريمة الصوتية الواقعية (البودكاست)، تلتحق بوظيفة إدارية روتينية في مخفر الشرطة المحلي، تتولى خلالها رقمنة الملفات القديمة.



تطور حياتها ومسار حياتها يتغير جذريًا حين يتم العثور على جثة فتاة مراهقة مجهولة الهوية ترتدي زيها المدرسي، دون أي وثائق أو معلومات تقود للتعرف عليها. هذا الحدث يهز مشاعر نوال ويدفعها — مدفوعة بحسّ إنساني وفضولٍ داخلي — إلى بدء تحقيقها الخاص خارج الأطر الرسمية.

وبفضل رؤيتها الحساسة لعوالم النساء وتجاربهن الخفية، تنجح نوال في نسج خيوط علاقات مع مجموعة من السيدات وشخصيات أخرى يبدو أن لكل منها صلة ما بالقضية. وخلال محاولتها كشف اللغز، تجد نفسها في مواجهة أفكارها المسبقة ومخاطر الواقع الذي تعيشه النساء في مجتمعاتهن.

ويمثل «المجهولة» إضافة جديدة لمسيرة هيفاء المنصور السينمائية، إذ يمزج بين الدراما النفسية والتحقيقات الاجتماعية، في عمل يسلط الضوء على قضايا المرأة والهوية والأمان المجتمعي بطرح جريء وحس سينمائي ناضج.