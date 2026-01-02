سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 3-1-2026

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المحلية اليوم السبت، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 12.611 جنيه و12.704 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 12.711 جنيه و12.737 جنيه.

QNB الأهلي: شراء 12.704 | بيع 12.732

المصرف العربي الدولي: شراء 12.702 | بيع 12.729

البنك المركزي المصري:

شراء 12.691 | بيع 12.728

HSBC:

شراء 12.690 | بيع 12.720

بنك الإسكندرية: شراء 12.683 | بيع 12.724

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.682 | بيع 12.711

CIB – البنك التجاري الدولي:

شراء 12.672 | بيع 12.722

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء 12.663 | بيع 12.698

بنك مصر:

شراء 12.660 | بيع 12.732

البنك الأهلي المصري:

شراء 12.660 | بيع 12.732

بنك قناة السويس:

شراء 12.654 | بيع 12.739

البنك المصري الخليجي:

شراء 12.640 | بيع 12.666

بنك البركة: شراء 12.627 | بيع 12.719

كريدي أجريكول:

شراء 12.620 | بيع 12.720

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.611 | بيع 12.737

