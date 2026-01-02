قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
عمرو أديب عن زيارة أنجلينا جولي: الإجابة المصرية ناصعة البياض عن غزة
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على معاش استثنائي؟
أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 3-1-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المحلية اليوم السبت، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 12.611 جنيه و12.704 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 12.711 جنيه و12.737 جنيه.

QNB الأهلي: شراء 12.704 | بيع 12.732

المصرف العربي الدولي: شراء 12.702 | بيع 12.729

البنك المركزي المصري

شراء 12.691 | بيع 12.728

HSBC

شراء 12.690 | بيع 12.720

بنك الإسكندرية: شراء 12.683 | بيع 12.724

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.682 | بيع 12.711

CIB – البنك التجاري الدولي

شراء 12.672 | بيع 12.722

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء 12.663 | بيع 12.698

بنك مصر

شراء 12.660 | بيع 12.732

البنك الأهلي المصري

شراء 12.660 | بيع 12.732

بنك قناة السويس

شراء 12.654 | بيع 12.739

البنك المصري الخليجي

شراء 12.640 | بيع 12.666

بنك البركة: شراء 12.627 | بيع 12.719

كريدي أجريكول

شراء 12.620 | بيع 12.720

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.611 | بيع 12.737

أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك على النحو التالي:

بنك QNB الأهلي عند 12.704 للشراء و12.732 للبيع، والمصرف العربي الدولي عند 12.702 للشراء و12.729 للبيع، والبنك المركزي المصري عند 12.691 للشراء و12.728 للبيع.

كما سجل بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر 12.660 جنيه للشراء مقابل 12.732 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال في بنك الكويت الوطني NBK إلى 12.611 جنيه للشراء و12.737 جنيه للبيع.

الريال السعودي البنك المركزي المصري بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر الريال في بنك الكويت الوطني NBK

