سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 5-1-2025

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأثنين 4-1-2026 مستويات متقاربة داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفق آخر البيانات المعلنة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 12.691 جنيه للشراء، و12.718 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 12.681 جنيه للشراء، و12.708 جنيه للبيع

بنك HSBC: 12.680 جنيه للشراء، و12.710 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 12.676 جنيه للشراء، و12.703 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 12.674 جنيه للشراء، و12.710 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.663 جنيه للشراء، و12.698 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 12.659 جنيه للشراء، و12.708 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 12.654 جنيه للشراء، و12.695 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 12.640 جنيه للشراء، و12.666 جنيه للبيع

بنك مصر: 12.636 جنيه للشراء، و12.708 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 12.636 جنيه للشراء، و12.709 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 12.629 جنيه للشراء، و12.713 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 12.609 جنيه للشراء، و12.674 جنيه للبيع

بنك البركة: 12.607 جنيه للشراء، و12.700 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 12.600 جنيه للشراء، و12.690 جنيه للبيع

ميد بنك: 12.591 جنيه للشراء، و12.686 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 12.590 جنيه للشراء، و12.715 جنيه للبيع

البنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 12.460 جنيه للشراء، و12.690 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 12.351 جنيه للشراء، و12.703 جنيه للبيع

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 12.691 جنيه للشراء و12.718 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

وفي المصرف العربي الدولي وبنك HSBC والبنك التجاري الدولي، تراوح سعر الريال بين 12.659 و12.681 جنيه للشراء، مقابل 12.708 و12.710 جنيه للبيع.

وسجل الريال في بنوك QNB الأهلي والبنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي مستويات شراء بين 12.663 و12.676 جنيه، مقابل أسعار بيع تراوحت بين 12.698 و12.710 جنيه.

وبلغ سعر الريال في بنك مصر والبنك الأهلي المصري ما يقرب من 12.636 جنيه للشراء، مقابل نحو 12.708 و12.709 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل الريال 12.629 جنيه للشراء و12.713 جنيه للبيع، بينما تراوح في بنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي بين 12.640 و12.654 جنيه للشراء.

وسجل الريال أدنى مستويات الشراء في البنك العقاري المصري العربي عند 12.351 جنيه، مقابل 12.703 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.460 جنيه للشراء و12.690 جنيه للبيع.