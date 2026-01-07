قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
توك شو

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أمطار
أمطار
هاني حسين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في ساعات الليل والصباح الباكر.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالأيام الماضية.

أجواء شديدة البرودة ليلا 

وأوضحت غانم خلال مداخلة على قناة “ الأولى” أن هذا الارتفاع لا يؤثر على الأجواء الليلية، حيث يظل الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، خاصة في المناطق المفتوحة وشمال الصعيد.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية المؤثرة صباح اليوم، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

23 العظمى على القاهرة الكبرى

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية، مؤكدة ضرورة عدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهارًا، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل.

شبورة مائية كثيفة وصقيع على المزروعات

يتوقع الخبراء تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الثالثة وحتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات. كما تتزايد فرص تكون الصقيع على المزروعات في المناطق المذكورة، ما يستلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحاصيل الزراعية.

السحب وفرص الرذاذ والأمطار الخفيفة

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق. وفي الوقت نفسه، توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق حلايب وشلاتين.

أمطار الأرصاد الطقس درجات الحرارة مصر

