إدارة المتحف المصري الكبير ترصد 3 مواقع إلكترونية مُزوَّرة لبيع تذاكر الزيارة

رصدت إدارة المتحف المصري الكبير ثلاثة مواقع إلكترونية مُزوَّرة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف المصري الكبير، وهي (https://visit.grandegms.com/TourTkt) و(https://grand-egyptian-museum.cairo-tickets.com/) و (https://play.google.com/store/search?q=grandegyptian%20museum&c=apps).

وتقوم إدارة المتحف حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المواقع، تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.



يأتي ذلك في إطار حرص إدارة المتحف على صون مكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الصروح الثقافية والحضارية والسياحية على مستوى العالم، وحماية لحقوق زائريه ومنع أية محاولات لاستغلالهم أو الإضرار بهم ماديًا أو معنويًا.



وأكدت إدارة المتحف أن هذه المواقع الإلكترونية لا تمت للمتحف المصري الكبير بصلة، وأنها تهدف إلى تضليل واستغلال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف، مشددة على أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير هو. (www.visit-gem.com).



وأهابت إدارة المتحف بمستخدمي شبكة الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أو شراء تذاكر زيارة المتحف من أي مواقع أو منصات إلكترونية، غير الموقع الرسمي المُشار إليه، تدّعي بيع تذاكر الزيارة؛ إذ إنها مواقع غير رسمية ومُزوَّرة ولا تمت للمتحف بصلة، مؤكدة على أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية محاولات مماثلة.