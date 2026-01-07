قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
قسد: مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين نتيجة القصف والاشتباكات في حلب
أخبار البلد

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

الخميس إجازة رسمية
الخميس إجازة رسمية
رشا عوني

مع انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد 2026، يتطلع الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب ، للحصول على غد الخميس إجازة رسمية باعتباره نهاية الأسبوع، حيث كان من المتوقع تمديد إجازة عيد الميلاد المجيد يوماً إضافياً.

هل غداً الخميس إجازة رسمية؟

وبعد كل تطلعات المواطنين ورغبتهم في مد إجازة 7 يناير2026، يبقى السؤال الآن .. هل غداً الخميس إجازة رسمية؟ . 

حتى الآن الإجابة هي «لا» .. حيث لم يعلن مجلس الوزراء رسمياً عن إجازة غداً الخميس الموافق 8 يناير، فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي عن إجازة عيد الميلاد المجيد يوم واحد فقط وهو اليوم الأربعاء 7 يناير.

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟ - تليجراف مصر
الخميس اجازة رسمية

الحكومة تعلن إجازة عيد الميلاد رسمياً

وبعدها أعلن وزير العمل إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص وهي أيضاً يوم واحد الأربعاء 7 يناير 2026، واستئناف العمل صباح الغد الخميس . 

ووفقاً لقرارات الحكومة، فقد حسمت الجدل الثائر خلال الساعات الماضية حول تمديد إجازة عيد الميلاد المجيد2026 ، والاكتفاء بيوم واحد فقط، وبذلك لا يصبح غداً الخميس إجازة رسمية لكنه يوم عمل طبيعي ويعقبه عطلة نهاية الأسبوع وهي يومي الجمعة والسبت . 

هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟ عيد الميلاد يثير الجدل - المشهد
رئيس الوزراء

هل البنوك إجازة غدًا الخميس 8 يناير 2026؟

 

أعلن البنك المركزي المصري عبر بيان رسمي، وقف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وذلك في إطار تنظيم الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية، على أن يتم استئناف العمل بالبنوك صباح الغد الخميس. 

ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها صباح الخميس مع استمرار تقديم جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي.


هل غدًا الخميس إجازة رسمية في مصر؟

وفيما يخص استفسارات المواطنين حول ما إذا كان غدًا الخميس إجازة رسمية في مصر، فلم تصدر وزارة القوى العاملة أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، مما يعني أن اليوم سيستمر كموعد عمل عادي في جميع المؤسسات والهيئات.

هل الأربع والخميس إجازة عيد الميلاد؟ 

وكان يتوقع الكثير مد إجازة عيد الميلاد المجيد يرمي الأربعاء والخميس باعتبارهما نهاية الأسبوع ، لكن الحكومة لم تعلن عن إجازة رسمية يوم الخميس المقبل و تم الإعلان فقط عن إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير فقط.  

إجازة 7 يناير 2026 رسمياً.. الأربعاء أم الخميس؟
اجازة رسمية

اجازات شهر يناير 2026 

يضم شهر يناير عددًا من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي:

  • الجمعة 2 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 3 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الأربعاء 7 يناير 2026: إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • الجمعة 9 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 10 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الجمعة 16 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • السبت 17 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • الأحد 25 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير - يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 29 يناير
  • الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية
  • السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية . 

حالة تمنع حصول القطاع الخاص على إجازة رسمية

أكدت وزارة العمل في كتابها الدوري ، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات —كل في حدود اختصاصه— بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

