رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

بعد مرور ما يقرب من 8 سنوات علي عرض برنامج شيري ستديو، والذي استضافت فيه شيرين عبد الوهاب النجم اللبناني رامي عياش، خرج الأخير عن صمته ليكشف عن استياءه الشديد من تلك المقابلة.

وقال رامي عياش في تصريحات تليفزيونية: اعتقد ان أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب في البرنامج، ولو فيه شىء احب ان أحذفه من حياتي هتكون تلك المقابلة.

وتابع رامي عياش: مش كا حد بيغني يعطوه برنامج، اي برنامج لازم يكون فيه حوار وتقدير ومتكلم مع شيرين لم يتواجد اي شىء، وغنينا من وراء قلبنا، اعتقد انها كانت تجربة سئية جدا، ولكن اتمني لها الشفاء وان تعود الي جمهورها لانها صوت حلو، ولكن ندمان الي تلك المقابلة، وفضلت لاخر لحظة متحكم في مشاعري لان المخرج والمنتجين اصدقائي.