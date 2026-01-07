ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

كشفت الإعلامية والفنانة القديرة نجوي إبراهيم، عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها الي حادث خلال الاشهر الماضية خارج مصر.

وقالت الفنانة نجوي إبراهيم في تصريحات خاصة لصدي البلد: اواصل حاليًا عمل جلسات علاج طبيعي، بعد اصابتي في الركبة في مايو الماضي لعام 2025، حيث تعرضت إلى السقوط علي ركبتي اثناء تواجدي في الولايات المتحدة، وليس حادث سير كما تداول البعض، نظرًا لتعرضي لاصابة في الركبة عام 2024، فاستدعي ذلك استمراري علي جلسات علاج طبيعي، وهو ما ارهقني، لانني كنت اقوم بعمل بعض التمارين بشكل زائد بعد عودتي للمنزل من الجلسات في أحدي المراكز.

واستكملت نجوي إبراهيم حديثها: انا حاليًا في تحسن واقوم بالظهور علي الهواء وتسجيل حلقات برنامجي الإذاعي.