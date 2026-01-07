قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
6 تذاكر فقط .. فيلم أوسكار يحصد إيراد 427 جنيها أمس

فيلم أوسكار
فيلم أوسكار
أحمد البهى

حقق فيلم أوسكار ايرادات منخفضة ليلة أمس في السينمات المصرية، حيث استطاع ان يجمع 427 جنية فقط.

وبلغ أجمالي عدد التذاكر التي قام ببيعها الفيلم أمس  6 تذاكر فقط، بحسب بيان الايرادات اليومية. 

وتخطي إجمالي ايرادات فيلم أوسكار 40 مليون جنية علي مدار فترة عرضه بالسينمات المصرية والتي أستمرت 12 أسبوع.   

 

فيلم أوسكار - عودة الماموث

يُعد فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تجربة بصرية فريدة في السينما المصرية والعربية، حيث يجمع بين الدراما والمغامرة والتقنيات الحديثة في صناعة المؤثرات البصرية.

الفيلم من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للانتاج الفني"، ومحمد طنطاوي “تريند”، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا وأحمد البايض ومحمود عبد المغني، إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.

وتم تنفيذ المؤثرات البصرية بالكامل داخل مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ليكون العمل خطوة جديدة نحو دخول السينما المصرية عصر الإنتاج الضخم ثلاثي الأبعاد والمؤثرات المتقدمة.

