في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة

محمود حميدة
محمود حميدة
أحمد البهى

فرصة أخيرة، واحد من الاعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم، والمقرر ان يجمع بين كل من الفنان الكبير محمود حميدة والفنان طارق لطفي. 

قصة مسلسل فرصة أخيرة: 

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي  يجسده المجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث واسًا علي عقب. 

فريق  مسلسل فرصة أخيرة: 

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده. 

القنوات العارضة: 

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط. 

تغير الاسم: 

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية أسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغيره. 

فرصة أخيرة محمود حميدة مسلسلات رمضان 2026

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

