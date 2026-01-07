مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة

فرصة أخيرة، واحد من الاعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم، والمقرر ان يجمع بين كل من الفنان الكبير محمود حميدة والفنان طارق لطفي.

قصة مسلسل فرصة أخيرة:

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده المجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث واسًا علي عقب.

فريق مسلسل فرصة أخيرة:

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة:

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية أسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغيره.