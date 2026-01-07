قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
فن وثقافة

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة في عيد الميلاد المجيد

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
يمنى عبد الظاهر

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة تهنئة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شدد خلالها على قيم المحبة والتسامح والتعايش التي تجمع المصريين، مؤكدًا أن رمزية الهلال والصليب تظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية وترابط أبناء الوطن الواحد

وكتب صلاح عبدالله فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام: «كل سنة وكل حبايبى طيبين، ودايمًا فى الأعياد يا مصر، ويفضل عبر الأجيال الصليب فى حضن الهلال».

كان استقبل الفنان صلاح عبد الله العام الجديد 2026، بطريقته الخاصة التى تجمع بين الدعابة والشعر.

ونشر صلاح عبد الله قصيدة شعرية ساخرة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «أيها العام الجديد... بُص، اللى فات كان نُص نُص بس فات. وإنت آت والبركة فى اللى آت يابُص».

الفنان صلاح عبدالله الهلال والصليب العام الجديد 2026 الصليب فى حضن الهلال عيد الميلاد المجيد

