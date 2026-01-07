صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة في عيد الميلاد المجيد

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة تهنئة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شدد خلالها على قيم المحبة والتسامح والتعايش التي تجمع المصريين، مؤكدًا أن رمزية الهلال والصليب تظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية وترابط أبناء الوطن الواحد

وكتب صلاح عبدالله فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام: «كل سنة وكل حبايبى طيبين، ودايمًا فى الأعياد يا مصر، ويفضل عبر الأجيال الصليب فى حضن الهلال».

كان استقبل الفنان صلاح عبد الله العام الجديد 2026، بطريقته الخاصة التى تجمع بين الدعابة والشعر.

ونشر صلاح عبد الله قصيدة شعرية ساخرة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «أيها العام الجديد... بُص، اللى فات كان نُص نُص بس فات. وإنت آت والبركة فى اللى آت يابُص».