بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة

عبّر الفنان صلاح عبد الله عن استقبال العام الجديد 2026، بطريقته الخاصة التى تجمع بين الدعابة والشعر.

ونشر صلاح عبد الله قصيدة شعرية ساخرة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «أيها العام الجديد... بُص، اللى فات كان نُص نُص بس فات. وإنت آت والبركة فى اللى آت يابُص».

جاءت هذه الكلمات فى إطار مشاركة الفنان احتفالاته برأس السنة مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع نشره صورة كوميديا بالذكاء الاصطناعى يحمل فيها قوالب الكيك والحلوى.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، كان قد شارك جمهوره صورة من كواليس أحد أعماله الفنية، وجه من خلالها رسالة تأملية طرح فيها تساؤلًا حول الروح والتسامح التى سادت بين الناس فى الماضى، وهو ما أثار تفاعلًا ملحوظًا بين متابعيه.

ونشر صلاح عبدالله الصورة عبر حسابه بموقع «انستجرام»، وعلق قائلًا: «صباح الخير يا أحِبة، سؤال لكل راجل وسِت ولكل شاب وشابة.. هيّا حلاوة روحنا راحت ولا فاضل فيها حبة؟! مش برضو حلاوة روحنا كانت فى التسامح والمحبة؟».





