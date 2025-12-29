قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
فن وثقافة

هي حلاوة روحنا فين .. صلاح عبد الله يوجه رسالة إلى متابعيه

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
منار نور

نشر  الفنان صلاح عبدالله،  صورة من كواليس أحد أعماله الفنية، طرح فيها تساؤلًا حول الروح والتسامح التى سادت بين الناس فى الماضى وغير موجودة حاليا .

وعلق صلاح قائلًا: «صباح الخير يا أحِبة، سؤال لكل راجل وسِت ولكل شاب وشابة.. هيّا حلاوة روحنا راحت ولا فاضل فيها حبة؟! مش برضو حلاوة روحنا كانت فى التسامح والمحبة؟».


يشارك صلاح عبد الله في بطولة مسلسل “حرب الجبالي” كل من رياض الخولي، انتصار، نسرين أمين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله ن فردوس عبد الحميد، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

صلاح عبد الله الفنان صلاح عبد الله آخر أعمال صلاح عبد الله

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

حصاد "مركز سلام" 2025.

حصاد مركز سلام 2025.. مواجهة فكرية متنوعة وأدوات رقمية لمكافحة الإرهاب

دار الإفتاء

دار الإفتاء: 959 ألف فتوى وجهود مكثفة في 2025

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

