هي حلاوة روحنا فين .. صلاح عبد الله يوجه رسالة إلى متابعيه

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة من كواليس أحد أعماله الفنية، طرح فيها تساؤلًا حول الروح والتسامح التى سادت بين الناس فى الماضى وغير موجودة حاليا .

وعلق صلاح قائلًا: «صباح الخير يا أحِبة، سؤال لكل راجل وسِت ولكل شاب وشابة.. هيّا حلاوة روحنا راحت ولا فاضل فيها حبة؟! مش برضو حلاوة روحنا كانت فى التسامح والمحبة؟».



يشارك صلاح عبد الله في بطولة مسلسل “حرب الجبالي” كل من رياض الخولي، انتصار، نسرين أمين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله ن فردوس عبد الحميد، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.