دنيا صلاح عبد الله تخوض أولى تجاربها التمثيلية في قسمة العدل

تخوض دنيا صلاح عبد الله أول تجربة لها في مجال التمثيل من خلال مسلسل «قسمة العدل»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحديًا مهمًا في مشوارها الفني.

وقالت دنيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إن والدها كان الداعم الأول لها في هذه التجربة، موضحة: «بابا مشجعني في كل خطوة بعملها، وده فرق معايا جدًا واداني ثقة أكبر في نفسي».

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل «قسمة العدل»، مؤكدة أنها تبذل جهدًا كبيرًا .

يُذكر أن مسلسل «قسمة العدل» يضم نخبة من النجوم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين ثلاثة أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. وتتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.، ويبقى السؤال معلقاً: من سيكسب هذا الصراع العائلي؟

مسلسل قسمة العدل

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم: خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العميري، علاء قوقة و دنيا ماهر. ومن المقرر عرض العمل في شهر يناير المقبل.