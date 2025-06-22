قادر عليهم ربنا.. صلاح عبد الله يعلق على ضرب أمريكا لإيران

علق الفنان صلاح عبد الله على هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وضربها للمنشآت النووية الإيرانية، واصفا ذلك الهجوم بـ "البلطجة الصهيوأمريكية".

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على “فيس بوك”: “البلطجة الصهيوأمريكية تحكم العالم.. ولا نملك إلا الحسبنة، قادر عليهم ربنا”.

وقال صلاح عبد الله في منشور آخر: "اللي بيصدقهم غلبان، والمتغطي بيهم عريان، واللي يأيدهم ويساعدهم جبان، عارفين مين هما ياجدعان؟! ردوا وقولوا.. ".

يشارك صلاح عبد الله في بطولة مسلسل “حرب الجبالي” كل من رياض الخولي، انتصار، نسرين أمين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله ن فردوس عبد الحميد، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.