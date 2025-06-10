أدوار الشر بتغسلني من جوة.. صلاح عبدالله يمازح جمهوره

شارك الفنان صلاح عبدالله صورا من أعماله الفنية الشريرة التي قدمها خلال مسيرته، عبر حسابه الشخصي بموقع إكس وعلق عليها قائلًا: “تصدق ياصلاح أدوار الشر اللي بعملها بتغسلني من جوة”.

ويذكر أن شارك الفنان صلاح عبد الله في بطولة مسلسل وتقابل حبيب.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز رمضان 2025

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.