صلاح عبد الله عن خروج مصر من كأس العرب: مش قادرين يا ولداه

سخر الفنان صلاح عبدالله من خسارة منتخب مصر الثاني أمام المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي إكس قائلًا: “لاحول ولاقوة إلا بالله مش قادرين ياولداه”.



وشهدت منافسات كأس العرب 2025واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزًا تاريخيًا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرًا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية مُحققًا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.