فن وثقافة

صفوة أحدث المنضمات لـ "اتنين غيرنا"

صفوة
صفوة
أحمد البهى

بدأت الفنانة صفوة، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل اثنين غيرنا أمس.

حيث تعد صفوة أحدث المنضمين للعمل، والذي يشارك في بطولته عددا كبيرا من النجوم، ومنهم آسر ياسين ودينا الشربيني، وناردين فرج وفدوى عابد ونور إيهاب وصابرين النجيلي وأحمد حسن، وعدد كبير آخر من الفنانين ومن إخراج خالد الخلفاوي ، وتأليف رنا أبو الريش ومن إنتاج شركة ميديا هاب.

العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال 15 حلقة فقط، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وكان آخر أعمال صفوه هو مسلسل فهد البطل، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري ، صفاء الطوخي، عزت زين عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وغيرهم.

