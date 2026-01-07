قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
أحمد البهى

مناعة .. واحد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم، وتلعب بطولته الفنانة هند صبري، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه: 

قصة مسلسل مناعة: 

 تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية "التي تلعبها هند صبري " التي تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوه. 

عدد حلقات العمل والقنوات العارضة: 

العمل من المقرر عرضه في إطار 15 حلقة، ويعرض عبر مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم الحياة و cbc، on e، dmc كما يطرح العمل عبر منصة يانجو بلاي . 

 

أبطال مسلسل مناعة: 

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

تغير الاسم: 

العمل كان من المقرر ان يحمل أسم ست الحسن، قبل ان يتم تغيره الي مناعة . 

تعاون المنباوي وهند صبري: 

يعد مسلسل مناعة هو التعاون الثاني بين  المخرج حسين المنباوي وهند صبري، وذلك بعد تعاونهما سويا في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017 ك وشارك في بطولة المسلسل أيضا: ظافر عابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف سماء أحمد عبدالخالق، وإنجي القاسم، وإشراف على الكتابة تامر حبيب.

مناعة الفنانة هند صبري هند صبري

