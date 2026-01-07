مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

مناعة .. واحد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم، وتلعب بطولته الفنانة هند صبري، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

قصة مسلسل مناعة:

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية "التي تلعبها هند صبري " التي تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوه.

عدد حلقات العمل والقنوات العارضة:

العمل من المقرر عرضه في إطار 15 حلقة، ويعرض عبر مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم الحياة و cbc، on e، dmc كما يطرح العمل عبر منصة يانجو بلاي .





أبطال مسلسل مناعة:

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

تغير الاسم:

العمل كان من المقرر ان يحمل أسم ست الحسن، قبل ان يتم تغيره الي مناعة .

تعاون المنباوي وهند صبري:

يعد مسلسل مناعة هو التعاون الثاني بين المخرج حسين المنباوي وهند صبري، وذلك بعد تعاونهما سويا في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017 ك وشارك في بطولة المسلسل أيضا: ظافر عابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف سماء أحمد عبدالخالق، وإنجي القاسم، وإشراف على الكتابة تامر حبيب.