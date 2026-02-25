استجابةً لشكوى أحد المواطنين.. محافِظة الوادي الجديد تتفقد منطقة "عين البرج "

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، منطقة عين البرج بمدينة الخارجة وذلك استجابةً لشكوى أحد المواطنين الذي تصادف وجوده خلال جولتها بالتأمين الصحي؛ وذلك لمعاينة الشكوى على الطبيعة واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

محافِظة الوادي الجديد تنتقل لمنطقة "عين البرج "لمعاينة الشكوى ميدانيًا

حيث وجهت بإدراج رصف المنطقة ضمن خطة الرصف للعام الحالي، ومراجعة موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة بعد انتهاء أعمال تركيب الوصلات الخارجية، وتكليف وحدة المعدات المركزية بفتح الطريق المؤدي للطريق الدائري وإزالة الكثبان الرملية التي تعيق الحركة.

وفي سياق متصل تفقدت حنان مجدي محافِظة الوادي الجديد مقر التأمين الصحي بمدينة الخارجة، وذلك لمتابعة انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان.