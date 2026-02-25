محافظ الوادي الجديد تتابع خطة مشروعات رصف الطرق وسير العمل بوحدة المعدات الثقيلة المركزية

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد موقف مشروعات رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

إدارج طريق فرق الأمن بخطة الرصف

ووجهت بسرعة إدراج الطريق الواصل من ميدان الزعيم جمال عبد الناصر مرورًا بمقر فرق الأمن، ضمن خطة الرصف ورفع الكفاءة للعام الحالي، لتسيير حركة المواطنين والمركبات على هذا الطريق الحيوي، ومراجعة موقف الطرق ذات الأولوية لإدراجها بالخطة.

من ناحية أخرى، تفقدت المحافظ يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وحدة المعدات الثقيلة المركزية، حيث اطلعت على سير العمل بالوحدة والموقف المالي للإيرادات ومصروفات، موجهةً بدراسة إنشاء وحدة فرعية بمركز الداخلة لخدمة المركز والمراكز المجاورة، وتعظيم الموارد الاقتصادية للوحدة.