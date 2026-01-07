قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا
قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة
اشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تدريبات مكثفة في ثالث أيام ورش مهرجان المسرح العربي بقصر ثقافة الأنفوشي

ورش المسرح العربي
ورش المسرح العربي
أحمد البهى

شهد قصر ثقافة الأنفوشي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، استمرار الورش التدريبية التي تقدم  بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث مع ورشة "تقنيات الإخراج بين المدارس المسرحية المختلفة"، التي يقدمها المخرج الدكتور جمال ياقوت، وشملت التعريف ببعض المصطلحات العلمية في مجال الإخراج منها التمثيل بالغناء (Musical) والتمثيل الدرامي، إلى جانب التعريف بأنواع المناظر المسرحية وأساليب الانتقال بينها.

وتواصلت الفعاليات بتقديم عدد من العروض المسرحية لتعريف المتدربين بالمدارس الإخراجية المتبعة، من بينها: ساحرات سالم، السؤال الأخير، عنترة، سيب نفسك، وغيرها، مع توضيح كيفية  الجمع بين أكثر من مدرسة إخراجية داخل العرض الواحد.

وقدم "ياقوت" تحليلا للعروض المسرحية، تناول فيه عناصر الإضاءة، والديكور، وحركة الممثل على خشبة المسرح، وكيفية الانتقال بين المشاهد بشكل سلس ومنطقي، مؤكدا ضرورة أن يكون الانتقال في سياق الفعل المسرحي نفسه. 
ونصح المتدربين بتقليل استخدام "البلاك" أثناء الانتقال لما له من تأثير سلبي في تشتيت انتباه المشاهد وإهدار زمن العرض.

أعقب ذلك تدريبات عملية، حيث اختار كل متدرب نصا قصيرا، وقام بتحديد ممثلين من زملائه لتطبيق الرؤية الإخراجية بشكل عملي، ووجه "ياقوت" خلال التدريبات عددا من النصائح، أبرزها اختيار نص جيد وشخصيات مناسبة، ومراعاة توظيف الملابس بما يتناسب مع طبيعة كل شخصية، إلى جانب الحفاظ على جذب انتباه المتلقي طوال زمن العرض المسرحي.

بدورها، واصلت د. منال فودة، أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، تدريباتها المكثفة ضمن ورشة "رحلة الممثل من لماذا إلى كيف"، وقدمت ملاحظات تفصيلية خاصة بالحركة خلال المشاهد التمثيلية التي قدمها المشاركون، مشيرة إلى أهمية ربط الدوافع النفسية بالفعل الجسدي على خشبة المسرح، وتطوير الممثل لأدواته خاصة فيما يتعلق بالتحكم في نبرة الصوت، للوصول إلى أداء صادق ومقنع.

تنفذ فعاليات الورش التدريبية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة د. منال يمني، وتقدم بالمجان حتى الجمعة 9 يناير الجاري.

قصر ثقافة الأنفوشي ثقافة الأنفوشي محافظة الإسكندرية مهرجان المسرح العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

7 يناير ليس عيدا مسيحيا.. ياسمين الخطيب تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

ورش المسرح العربي

تدريبات مكثفة في ثالث أيام ورش مهرجان المسرح العربي بقصر ثقافة الأنفوشي

سيرين عبد النور

سيرين عبدالنور في منشور غامض: ضايق خلقي.. وقدرة التحمل صارت على الآخر

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد