تدريبات مكثفة في ثالث أيام ورش مهرجان المسرح العربي بقصر ثقافة الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، استمرار الورش التدريبية التي تقدم بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث مع ورشة "تقنيات الإخراج بين المدارس المسرحية المختلفة"، التي يقدمها المخرج الدكتور جمال ياقوت، وشملت التعريف ببعض المصطلحات العلمية في مجال الإخراج منها التمثيل بالغناء (Musical) والتمثيل الدرامي، إلى جانب التعريف بأنواع المناظر المسرحية وأساليب الانتقال بينها.

وتواصلت الفعاليات بتقديم عدد من العروض المسرحية لتعريف المتدربين بالمدارس الإخراجية المتبعة، من بينها: ساحرات سالم، السؤال الأخير، عنترة، سيب نفسك، وغيرها، مع توضيح كيفية الجمع بين أكثر من مدرسة إخراجية داخل العرض الواحد.

وقدم "ياقوت" تحليلا للعروض المسرحية، تناول فيه عناصر الإضاءة، والديكور، وحركة الممثل على خشبة المسرح، وكيفية الانتقال بين المشاهد بشكل سلس ومنطقي، مؤكدا ضرورة أن يكون الانتقال في سياق الفعل المسرحي نفسه.

ونصح المتدربين بتقليل استخدام "البلاك" أثناء الانتقال لما له من تأثير سلبي في تشتيت انتباه المشاهد وإهدار زمن العرض.

أعقب ذلك تدريبات عملية، حيث اختار كل متدرب نصا قصيرا، وقام بتحديد ممثلين من زملائه لتطبيق الرؤية الإخراجية بشكل عملي، ووجه "ياقوت" خلال التدريبات عددا من النصائح، أبرزها اختيار نص جيد وشخصيات مناسبة، ومراعاة توظيف الملابس بما يتناسب مع طبيعة كل شخصية، إلى جانب الحفاظ على جذب انتباه المتلقي طوال زمن العرض المسرحي.

بدورها، واصلت د. منال فودة، أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، تدريباتها المكثفة ضمن ورشة "رحلة الممثل من لماذا إلى كيف"، وقدمت ملاحظات تفصيلية خاصة بالحركة خلال المشاهد التمثيلية التي قدمها المشاركون، مشيرة إلى أهمية ربط الدوافع النفسية بالفعل الجسدي على خشبة المسرح، وتطوير الممثل لأدواته خاصة فيما يتعلق بالتحكم في نبرة الصوت، للوصول إلى أداء صادق ومقنع.

تنفذ فعاليات الورش التدريبية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة د. منال يمني، وتقدم بالمجان حتى الجمعة 9 يناير الجاري.