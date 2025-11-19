برلمانية: محطة الضبعة صمّام أمان لمستقبل الطاقة في مصر

قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن محطة الضبعة النووية تمثل "نقطة تحول استراتيجية" في ملف الطاقة المصري، مؤكدة أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قدرة المحطة على تأمين الحصول على الطاقة بشكل مستمر؛ يعكس حجم المشروع وأثره المستقبلي.

دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري

وأضافت “الديب”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “محطة الضبعة ليست مشروعاً عاديا، إنها صمّام أمان حقيقي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء لعقود طويلة"، لافتة إلى أن دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري؛ يعني أننا ننتقل من مرحلة الاستهلاك المتقلب إلى مرحلة الاعتماد المستدام".

وأشارت إلى أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى وتوقيع أوامر شراء الوقود النووي بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ "خطوة تؤكد أن المشروع يتحرك بثبات نحو التشغيل، وأن الدولة ماضية في تنفيذ أهم مشروع طاقة في تاريخها الحديث".

وأكدت النائبة أن محطة الضبعة ستوفر لمصر طاقة نظيفة، مستقرة، منخفضة الانبعاثات، ما يدعم خطط الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتكلفة إنتاج الكهرباء.

واختتمت الديب تصريحاتها، قائلة: “الضبعة مشروع للأجيال، ليس لتأمين الطاقة فقط؛ بل لبناء صناعة نووية وطنية ونقل تكنولوجيا متقدمة إلى مصر، هذه لحظة تُكتب في تاريخ الطاقة، وستنعكس آثارها على التنمية لعشرات السنين".