ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدها

طلبت الإعلامية ريهام سعيد من جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدها بالشفاء، بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت ريهام سعيد صورة تجمعها بوالدها، وعلّقت عليها قائلة:«أبويا… ادعوله ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة».



وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المنشور، معربين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لوالدها.

من جانب آخر، خصصت الإعلامية ريهام سعيد جزء من حلقة برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، للتعرف على قصة سيدة عاشت 100 عام بدون زواج.

وقالت السيدة في حوارها مع ريهام سعيد :" انا عندي 100 سنة ومتجوزتش وكل اللي علمتهم وحفظتهم القرآن الكريم ولادي ".

وتابعت :" منذ ولادتي وانا عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني ومجاش نصيبي خالص ".

واكمل السيدة :" أنا كان عندي 3 إخوات وكلهم ماتوا وبدات في تحفيظ القرآن عندما كان عندي 30 عاما، مضيفة:" انا ختمت القرآن لما كان عندي 30 سنة ".