قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة دور الـ16.. مشوار مصر وبنين في أمم إفريقيا 2025
توقعات الأبراج 2026.. مرحلة مهمة في الحياة المهنية لمواليد هذا البرج
قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب
1.4 مليون مستفيد في 2025.. طفرة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
الغش في الامتحانات.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة واحذروا شواطئ البحر مضطربة
روسيا.. إرتفاع عدد قتـ.لى هجوم خيرسون إلى 27 شخصا
خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا
بين الإجازة والتعويض المالي.. كيف يحمي قانون العمل حقوق العاملين؟
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية
سعر عيار 21 اليوم 2-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسبي الله.. ريهام سعيد تثير الجدل برسالة غامضة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، الجدل برسالة غامضة شاركتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي: "سبحان الله لما حتي بتتنازل عن حقك ربنا بيرجعهولك وبتشوف نتيجه حسبي الله ونعم الوكيل أدام عينيك عظيم يا رب ولسه".

من جانب آخر، خصصت الإعلامية ريهام سعيد جزء من حلقة برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، للتعرف على قصة سيدة عاشت 100 عام بدون زواج.

وقالت السيدة في حوارها مع ريهام سعيد :" انا عندي 100 سنة ومتجوزتش وكل اللي علمتهم وحفظتهم القرآن الكريم ولادي ".

وتابعت :" منذ ولادتي وانا عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني ومجاش نصيبي خالص ".

واكمل السيدة :" أنا كان عندي 3 إخوات وكلهم ماتوا وبدات في تحفيظ القرآن عندما كان عندي 30 عاما، مضيفة:" انا ختمت القرآن لما كان عندي 30 سنة ".

الإعلامية ريهام سعيد ريهام سعيد فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

توروب

توروب يفسد صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ترشيحاتنا

أمطار متواصلة على احياء بورسعيد و المحافظة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة التداعيات

أمطار متواصلة على أحياء بورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الاستعداد| صور

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 2 /1 /2026

شهادة ميلاد الطفلة بيان

الحدث الأبرز بالعام الجديد.. قصة أول مولودة في 2026

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد