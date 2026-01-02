حسبي الله.. ريهام سعيد تثير الجدل برسالة غامضة

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، الجدل برسالة غامضة شاركتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي: "سبحان الله لما حتي بتتنازل عن حقك ربنا بيرجعهولك وبتشوف نتيجه حسبي الله ونعم الوكيل أدام عينيك عظيم يا رب ولسه".

من جانب آخر، خصصت الإعلامية ريهام سعيد جزء من حلقة برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، للتعرف على قصة سيدة عاشت 100 عام بدون زواج.

وقالت السيدة في حوارها مع ريهام سعيد :" انا عندي 100 سنة ومتجوزتش وكل اللي علمتهم وحفظتهم القرآن الكريم ولادي ".

وتابعت :" منذ ولادتي وانا عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني ومجاش نصيبي خالص ".

واكمل السيدة :" أنا كان عندي 3 إخوات وكلهم ماتوا وبدات في تحفيظ القرآن عندما كان عندي 30 عاما، مضيفة:" انا ختمت القرآن لما كان عندي 30 سنة ".