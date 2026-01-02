كانوا مصممين أتغدى عندهم.. محمد إمام يكشف موقفا طريفا أثناء تصوير الكينج

كشف الفنان محمد إمام كواليس تواجده مع جمهوره أثناء تصوير مسلسله الرمضاني المرتقب لعام 2026 «الكينج».

وكتب إمام عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»:«العيلة الجميلة دي فضلت مستنياني كتير علشان أتصور معاهم، وكانوا مصممين أتغدى عندهم كمان، وأنا لولا ظروف التصوير كنت بجد عملت كده. شعبنا جميل وطيب وصاحب واجب طول عمره #مصر_جميلة 🇪🇬».

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج»، فى الموسم الرمضانى المقبل، بطولة كل من: محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

ونفي الفنان محمد إمام ، توجيه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له بشأن الأعلى أجرا في الوطن العربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد إمام : أنا مش عارف ليه في ناس فهمت إن أنا نزلت بوست لشخص محدد، أنا عامل ليهم كلهم ونتكلم جد شويه، أنا عمري لا حطيت حد ولا هحط حد في دماغي ، وده اللي اتعلمته من أبويا ربنا يخليه لينا.

وتابع: إني أكون ابن أكبر نجم في التاريخ، ووصلت للي أنا فيه دلوقتي ده ماكنش سهل أبداً وده كان بفضل حبكم ودعمكم ليا بعد فضل ربنا.

وأضاف: يعني أنا أصلاً فيا اللي مكفيني وحقيقي بتمنى الخير للجميع .. المنافسة دي بتخلينا نطلع أحسن ما فينا ، وكل ده في صالح الجمهور العظيم اللي زيكم .. بشكر كل اللي بيحبني.. أنا بحبكم أكتر بكتير وانتوا أهم حاجة في حياتي.